Пятый канал
ГлавнаяНОВОСТИЛОНГРИДЫЛАЙФХАКИИНТЕРВЬЮПРО ИГРЫ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пятый канал

31 476 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Калинин
    Да кто она, вообще, такая?«Хочу доктору ска...
  • лина любимцева
    ПОШЛОСТЬ стала визитной карточкой?«Помилуйте»: в Кр...
  • Иванов
    То что он сам рискует, то насрать на него. Аюно он подвергает опасности других людей. Сам виноват. Нех было купаться ...Это законно? Рома...

Сюрприз от нейросетей: что ждет каждого человека в 2024 году

Сюрприз от нейросетей: что ждет каждого человека в 2024 году

Уникальной возможностью делится издание KP.RU. Журналисты пообщались с нейросетевой моделью GigaChat, созданную мастерами программирования Сбера, и спросили, что ждет россиян в наступающем 2024 году? Дальше приводим текст от искусственного интеллекта.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх