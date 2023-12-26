Сюрприз от нейросетей: что ждет каждого человека в 2024 году

Уникальной возможностью делится издание KP.RU. Журналисты пообщались с нейросетевой моделью GigaChat, созданную мастерами программирования Сбера, и спросили, что ждет россиян в наступающем 2024 году? Дальше приводим текст от искусственного интеллекта.
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