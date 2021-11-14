Плановое отключение воды ожидается в Уссурийске 15 ноября

Плановое отключение воды ожидается в Уссурийске 15 ноября

Сегодня, 15 ноября, без холодного водоснабжения останутся жители Уссурийского городского округа. Отключение воды ожидается с 10.

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