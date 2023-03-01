Потомки Чингис-хана лечат на своей родине раненых российских бойцов

В санаториях и лечебных центрах Монголии проходят курс лечения и реабилитации участники СВО из России Игорь Моисеев Фото: Станислав Красильников/ТАСС В последнее время в санаториях Монголии стали появляться участники боевых действий на Украине.
В санаториях и лечебных центрах Монголии проходят курс лечения и реабилитации участники СВО из России Игорь Моисеев Фото: Станислав Красильников/ТАСС В последнее время в санаториях Монголии стали появляться участники боевых действий на Украине.
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