Скончался автор первого хет-трика сборной РФ по хоккею Березин

Пресс-служба хоккейного клуба Национальной хоккейной лиги "Торонто" распространила сообщение, в котором говорится о смерти экс-нападающего Сергея Березина, выступавшего за клуб в период с 1996 по 2001 год .
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