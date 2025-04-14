Эти данные о потерях украинской стороны расходятся с сообщениями минобороны России.Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что с начала СВО, с февраля 2022 года, вооруженные силы Украины потеряли 100 тысяч человек убитыми.
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