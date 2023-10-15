Володин: Госдума исключит нормы о рубках из закона об охране озера Байкал

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильному комитету парламента по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды проработать исключение из законопроекта об охране Байкала норм о сплошных рубках.
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