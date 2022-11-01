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Россиянам 1972 года рождения и старше гарантируют хорошие суммы за стаж от 12 лет

Россиянам 1972 года рождения и старше гарантируют хорошие суммы за стаж от 12 лет

Россиянам рассказали, как получить хорошие суммы за накопленный рабочий стаж. Новость напрямую касается тех, кто родился в 1972 году и раньше, о чем сказано на сайте правительства региона.

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