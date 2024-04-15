МО: экипажи Су-34 уничтожили командный пункт украинской армии на южнодонецком направлении

Удар нанесен бомбами ОДАБ-500 Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 ликвидировали командный пункт и живую силу противника на южнодонецком направлении при помощи неуправляемых авиабомб ОДАБ-500 с модулем планирования и коррекции, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.