Как живут 13 солисток «ВИА Гры»: Грановская теперь гадалка, Винницкая спасает больных раком

Группа «ВИА Гра» стала настоящим феноменом эстрады. Их яркие выступления, зажигательные песни и эффектные образы покорили миллионы слушателей, а девушки, которые попадали в коллектив, моментально становились звёздами.
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