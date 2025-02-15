Как живут 13 солисток «ВИА Гры»: Грановская теперь гадалка, Винницкая спасает больных раком

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На руинах Страны Советов

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  Группа «ВИА Гра» стала настоящим феноменом эстрады. Их яркие выступления, зажигательные песни и эффектные образы покорили миллионы слушателей, а девушки, которые попадали в коллектив, моментально становились звёздами.

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