БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Иран вслед за ОАЭ ограничивает миграцию. Чего ждет Россия?

Иран вслед за ОАЭ ограничивает миграцию. Чего ждет Россия?

Иран вводит жесткое антимиграционное законодательство. Так, Меджлис – парламент Ирана – проголосовал за то, что в течение месяца после принятия соответствующего законопроекта начнется незамедлительная высылка нелегальных мигрантов.

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