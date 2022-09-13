В Краснодарском крае полицейские пресекли попытку провоза крупной партии наркотиков

На стационарном посту ДПС «Магри» госавтоинспекторы для проверки документов остановили автомобиль марки «Ниссан Х-Трейл», в котором передвигалась семейная пара из Пскова в возрасте 41 года и 37 лет.
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