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В Краснодарском крае полицейские пресекли попытку провоза крупной партии наркотиков

В Краснодарском крае полицейские пресекли попытку провоза крупной партии наркотиков

На стационарном посту ДПС «Магри» госавтоинспекторы для проверки документов остановили автомобиль марки «Ниссан Х-Трейл», в котором передвигалась семейная пара из Пскова в возрасте 41 года и 37 лет.

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