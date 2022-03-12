Олимпийский чемпион Тарасов: «Мне вообще без разницы, кто будет президентом СБР, у нас других проблем хватает в стране»

Олимпийский чемпион Лиллехаммера-1994 по биатлону Сергей Тарасов оценил решение Алексея Нуждова баллотироваться на пост президента СБР.

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