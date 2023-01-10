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Грузины «кинули» ВСУ на ПВО

Грузины «кинули» ВСУ на ПВО

Грузинские собратья Украины по «ЧЛЕНству» в НАТО (и тем и другим пообещали в 2006-м) отказались отдавать «взад» детям Бандеры полученные от них в 2008-м комплексы «Бук» для грузинской войны с Россией.

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