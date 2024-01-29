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Число квартир в новостройках внутри Бульварного кольца Москвы выросло в два раза

Число квартир в новостройках внутри Бульварного кольца Москвы выросло в два раза

Количество квартир и апартаментов в готовых и строящихся жилых комплексах в пределах Бульварного кольца Москвы с 2018 года увеличилось в два раза, а количество комплексов в продаже на разных стадиях готовности выросло за этот период в 2,5 раза.

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