НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

192 подписчика

Гуменник о работе с Бурн: «Сказал, что у меня мечта катать программу под жесткий металл, и скинул Rammstein, Slipknot. Она сказала, что такая музыка не найдет отклика у зрителей»

Российский фигурист Петр Гуменник рассказал о работе с хореографом Ше-Линн Бурн . Бурн поставила Гуменнику короткую программу под песню My Body Is a Cage Питера Гэбриэла.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии