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salekhard.online

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  • Mark Kapustin
    Подвиг ваш бессме...
  • Степан Капуста
    Добровольная народная дружина. Добровольная пожарная команда. Добровольное общество... Что, государство не справляетс...Салехардцев пригл...
  • Irina Krasnova
    молодцы!  В каждом городе нужно такое организовать!Держаться вместе....

Из истории не вычеркнуть. Эта скорбная дата для салехардцев – неотъемлемая часть летописи города

Из истории не вычеркнуть. Эта скорбная дата для салехардцев – неотъемлемая часть летописи города

В День памяти жертв политических репрессий горожане собрались на митинг в обновлённом историческом сквере по улице Республики, где и был по окончании работ вновь установлен камень «Памяти жертв политических репрессий».

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