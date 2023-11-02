Из истории не вычеркнуть. Эта скорбная дата для салехардцев – неотъемлемая часть летописи города

В День памяти жертв политических репрессий горожане собрались на митинг в обновлённом историческом сквере по улице Республики, где и был по окончании работ вновь установлен камень «Памяти жертв политических репрессий».
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