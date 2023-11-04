Риелтор Самойлов посоветовал отложить покупку вторичного жилья до 2024 года

Приобретение квартир на вторичном рынке лучше отложить по меньшей мере до следующего года. Об этом заявил почетный член Российской гильдии риелторов Олег Самойлов во время общения с радиостанцией «Говорит Москва».
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