Смоленская прокуратура прокомментировала информацию об усыплении медведя-убийцы по кличке Балу

Жители заметили пустую клетку после кровавой трагедии в кафе на трассе в Смоленской области Надзорный орган прокомментировал данные об усыплении медведя, насмерть загрызшего работника заведения общепита в Вяземском районе Смоленской области.
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