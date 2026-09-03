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Цифровой портрет педиатра: 6 ключевых пунктов для родителей

Цифровой портрет педиатра: 6 ключевых пунктов для родителей

Поиск врача для ребенка требует особого подхода. Важно отыскать не просто квалифицированного специалиста с нужным опытом, но и человека, способного найти общий язык с маленьким пациентом и доходчиво разъяснять свои решения родителям.

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