Цифровой портрет педиатра: 6 ключевых пунктов для родителей

Поиск врача для ребенка требует особого подхода. Важно отыскать не просто квалифицированного специалиста с нужным опытом, но и человека, способного найти общий язык с маленьким пациентом и доходчиво разъяснять свои решения родителям.
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