Палачи...А родители нового главаря "Небратьев" живут в РФ. А его отец — полковник ВС РФ

Вадим Белецкий

Гражданин Сырский - это "плод" 30-летней(!) необандеровской пропаганды, которая ТАКОЙ длительный срок, там просто-таки "льётся" изо всех СМИ, пронизывая все поры, этого, т.н. "государства Украина", и являсь его обязательной частью! А потому и требовать-то от его отца и матери что-либо сложно, они ведь специально не растили своего сына, каким-то там махровым бандеровцем, вообще-то - а, просто уверен в этом, воспитывали его как сына настоящего советского офицера, и уж никак не более того! Хотя, доля вины, конечно, именно за ТАКОГО сынка, с лёгкостью стреляющего по своим бывшим собратьям, естественно, есть, и она совсем не маленькая!