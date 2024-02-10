Палачи...А родители нового главаря "Небратьев" живут в РФ. А его отец — полковник ВС РФ

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Комментарии
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Вадим Белецкий
Гражданин Сырский - это &quot;плод&quot; 30-летней(!) необандеровской пропаганды, которая ТАКОЙ длительный срок, там просто-таки &quot;льётся&quot; изо всех СМИ, пронизывая все поры, этого, т.н. &quot;государства Украина&quot;, и являсь его обязательной частью! А потому и требовать-то от его отца и матери что-либо сложно, они ведь специально не растили своего сына, каким-то там махровым бандеровцем, вообще-то - а, просто уверен в этом, воспитывали его как сына настоящего советского офицера, и уж никак не более того! Хотя, доля вины, конечно, именно за ТАКОГО сынка, с лёгкостью стреляющего по своим бывшим собратьям, естественно, есть, и она совсем не маленькая!
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В семье не без урода
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