Захарова заявила, что Россия точечно отвечает на неадекватные шаги Польши

Российская Федерация в настоящий момент точечно отвечает на неадекватные шаги Польши. Об этом заявила в эфире телевизионного канала «Соловьев Live» пресс-секретарь отечественного министерства иностранных дел Мария Захарова.
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