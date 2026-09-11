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EASD: перенесенный COVID-19 снизил риск развития диабета первого типа на 16%

EASD: перенесенный COVID-19 снизил риск развития диабета первого типа на 16%

Перенесшие COVID-19 люди оказались менее подвержены риску развития диабета первого типа. Об этом сообщили ученые на ежегодном конгрессе Европейской ассоциации по изучению диабета (EASD), уточнив, что в исследовании проанализировали данные пациентов младше 30 лет.

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