Названы даты встречи Путина с президентом Киргизии

В Россию с рабочим визитом приедет президент Киргизии Садыр Жапаров. Информацию о планируемой поездке подтвердил заведующий отделом внешней политики администрации киргизского президента Муратбек Азымбакиев.
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