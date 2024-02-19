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Названы даты встречи Путина с президентом Киргизии

Названы даты встречи Путина с президентом Киргизии

В Россию с рабочим визитом приедет президент Киргизии Садыр Жапаров. Информацию о планируемой поездке подтвердил заведующий отделом внешней политики администрации киргизского президента Муратбек Азымбакиев.

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