На Ямале прошли первые испытания проекта «Безопасная тундра»

В проекте «Безопасная тундра» на Ямале участвует 31 хозяйство, где под контролем спутниковых ошейников находятся почти 110 тысяч голов оленей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- СБ Ученые создадут к...
- ИТ Жительница Челяби...
- АШ Ямал не выделил к...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым