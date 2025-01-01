Вот и всё: Анджелина Джоли и Брэд Питт закончили бракоразводный процесс, который длился 8 лет

Все это время самая красивая пара Голливуда делила детей и французскую недвижимость фото: UPIСамая влиятельная бывшая пара Голливуда расторгла свой двухлетний брак более восьми лет назад, но с тех пор вели судебную тяжбу.
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