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Аргументы и Факты

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Боец с позывным «Орлан» рассказал, как дроны доставляют грузы военным

Боец с позывным «Орлан» рассказал, как дроны доставляют грузы военным

Военнослужащие оперативной группы «Восток» обеспечивают передовые позиции необходимым снаряжением, продовольствием, водой, горючим и запчастями для обслуживания беспилотных летательных аппаратов, сообщает Минобороны РФ.

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