ДТП со смертельным исходом в Бердске: водитель иномарки насмерть сбил пешехода

Минувшей ночью в Новосибирске произошло два дорожно-транспортных происшествия. Первое произошло в Бердске под Новосибирском, где 45-летний мужчина за рулем Nissan Cefiro сбил пешехода, переходившего проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.
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