ДТП со смертельным исходом в Бердске: водитель иномарки насмерть сбил пешехода

Минувшей ночью в Новосибирске произошло два дорожно-транспортных происшествия. Первое произошло в Бердске под Новосибирском, где 45-летний мужчина за рулем Nissan Cefiro сбил пешехода, переходившего проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.