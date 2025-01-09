Воздушная тревога в Кировоградской и Николаевской областях Украины

В Кировоградской и Николаевской областях Украины была объявлена воздушная тревога. Оповещения поступили в 10:42 по местному времени, что соответствует 11:42 по московскому времени, сообщают официальные источники оповещения населения.
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