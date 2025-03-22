«Уильямс» оштрафован на 50 000 евро за непредоставление записей с камер на болиде

Стюарды выписали команде штраф в 50 000 евро, из которых 40 000 – условно до конца 2025 года. «Уильямс» не предоставил ФИА записи с камер, контролирующих гибкость переднего и заднего антикрыла, в течение часа после практики перед Гран-при Китая.