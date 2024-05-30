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Царьград

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Самолёты пытались спасти, но не вышло: Разведка мгновенно заметила ошибку ВСУ с F-16. "Вишенкой" стали три "Кинжала"

Самолёты пытались спасти, но не вышло: Разведка мгновенно заметила ошибку ВСУ с F-16. "Вишенкой" стали три "Кинжала"

Русские военные уничтожили F-16, как только они оказались на Украине. Противник пытался спасти самолёты, но не вышло.

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Grandad
Официальные факты есть? Или опять блогеры!
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