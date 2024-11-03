В ФРГ потребовали объяснений канцлера по поводу немецких солдат на Украине

Разъяснений после ряда сообщений СМИ о присутствии немецких военных на Украине потребовали от федерального правительства ФРГ депутаты бундестага от партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW), 3 ноября пишет «Лента.
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