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«Ведомости»: в России не хватает около 600 тысяч инженеров

«Ведомости»: в России не хватает около 600 тысяч инженеров

Дефицит инженеров отмечается в России. По словам вице-президента по HR и организационному развитию производителя электроники «Аквариус» Виктории Хабы, на сегодняшний день не хватает порядка 600 тысяч специалистов, пишут «Ведомости».

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