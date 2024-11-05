«Ведомости»: в России не хватает около 600 тысяч инженеров

Дефицит инженеров отмечается в России. По словам вице-президента по HR и организационному развитию производителя электроники «Аквариус» Виктории Хабы, на сегодняшний день не хватает порядка 600 тысяч специалистов, пишут «Ведомости».
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