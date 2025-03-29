Дорожники приступили к ямочному ремонту на межпоселковых трассах ⚡️⚡️⚡️ "Новоаннинский район - ямы латают! Молодцы! Ремонт - в сторону станицы Алексеевской!" - делятся радостью водители.
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Дорожники приступили к ямочному ремонту на межпоселковых трассах ⚡️⚡️⚡️ "Новоаннинский район - ямы латают! Молодцы! Ремонт - в сторону станицы Алексеевской!" - делятся радостью водители.