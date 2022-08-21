Подоляк заявил, что Киев якобы непричастен к убийству Дугиной

Davyd Arakhamia/via Globallookpress.com Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что киевский режим не имеет никакого отношения к убийству 29-летней дочери известного российского философа Александра Дугина — Дарьи.
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