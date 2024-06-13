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Ужасные погодные условия в Европе

Ужасные погодные условия в Европе

﻿﻿О крупном градине, выпадающем в районе озера Гарда, мы поговорим примерно раз в два года, последний раз столь ужасное событие произошло в июле 2023 года, ночью, около 11 или 11 до 30 часов, когда Five Через несколько минут град размером с перепелиное яйцо нанес огромный ущерб городам к югу от озера (Пескьера, Сирмионе, Дезенцано).

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