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ИА Регнум

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Адвокат: убийце дочери Церетели не нравился ее образ жизни

Адвокат: убийце дочери Церетели не нравился ее образ жизни

Теймураз Гогиашвили, обвиняемый в расправе над 53-летней предпринимательницей Еленой Церетели и ее 19-летней дочерью заявил, что застрелил дочь в ходе внезапного эмоционального конфликта, ему не нравился образ ее жизни.

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