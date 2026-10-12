Адвокат: убийце дочери Церетели не нравился ее образ жизни

Теймураз Гогиашвили, обвиняемый в расправе над 53-летней предпринимательницей Еленой Церетели и ее 19-летней дочерью заявил, что застрелил дочь в ходе внезапного эмоционального конфликта, ему не нравился образ ее жизни.