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Суть Событий

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«Атомфлот»: пожар на лихтеровозе «Севморпуть» не угрожал реакторной установке

«Атомфлот»: пожар на лихтеровозе «Севморпуть» не угрожал реакторной установке

На атомном контейнеровозе «Севморпуть» в воскресенье, 24 декабря, произошел пожар. Судно находится на причале ФГУП «Атомфлот» в Мурманской области Пожар возник в одной из кают, его слощадь составила 30 кв.

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