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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Уайт – о планах Перейры вернуться в средний вес: «Он готов драться с кем угодно. Чертов безумец»

«Этот парень – чертов безумец. Он может подняться в весе, может спуститься. Именно поэтому люди и любят его.

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