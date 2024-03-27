У Жиру и Льориса по 88 победных матчей за Францию, больше лишь у Тюрама – 93

Оливье Жиру забил победный гол в товарищеской игре со сборной Чили (3:2). Форвард «Милана» выиграл 88-й матч в составе национальной команды Франции и вышел на 2-е место в истории сборной, догнав Уго Льориса и опередив Антуана Гризманна, на счету которого 87 побед.