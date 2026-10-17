Новый конкурент Nvidia готовит GPU Zeus: тестовый чип успешно прошёл проверку, массовый выпуск намечен на 2028 год Стартап Bolt Graphics, занимающийся разработкой графических процессоров, 13 октября объявил о завершении отладки своего тестового чипа на базе архитектуры Zeus, что закладывает основу для коммерческого выпуска продукта в 2028 году.