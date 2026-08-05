Стали известны города Челябинской области с наибольшим числом выпускников-стобалльников

ЧЕЛЯБИНСК, 5 августа, ФедералПресс. Министерство образования региона подвело промежуточные итоги экзаменационной кампании 2026 года, назвав муниципалитеты, которые могут гордиться своими высокобалльниками.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии