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Стали известны города Челябинской области с наибольшим числом выпускников-стобалльников

Стали известны города Челябинской области с наибольшим числом выпускников-стобалльников

ЧЕЛЯБИНСК, 5 августа, ФедералПресс. Министерство образования региона подвело промежуточные итоги экзаменационной кампании 2026 года, назвав муниципалитеты, которые могут гордиться своими высокобалльниками.

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