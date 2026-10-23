Россия вернула 270 военнослужащих из украинского плена. Взамен переданы 270 пленных боевиков ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.
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