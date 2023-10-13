Борис Титов предложил освободить региональных операторов ТКО от обязанности получать отдельные спецразрешения на движение каждого мусоровоза   

Уполномоченный при Президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов запросил у генерального директора ППК «Российский экологический оператор» Дениса Буцаева позицию госкомпании по вопросу «вмененных» штрафов для грузовиков-мусоровозов за превышение разрешенной осевой нагрузки.