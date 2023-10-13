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III СТОЛЫПИН-ФОРУМ

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Борис Титов предложил освободить региональных операторов ТКО от обязанности получать отдельные спецразрешения на движение каждого мусоровоза   

Уполномоченный при Президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов запросил у генерального директора ППК «Российский экологический оператор» Дениса Буцаева позицию госкомпании по вопросу «вмененных» штрафов для грузовиков-мусоровозов за превышение разрешенной осевой нагрузки.

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