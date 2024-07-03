Валентина Матвиенко попросила уведомить ПА ОБСЕ о прекращении сотрудничества с Россией

К такому решению пришли в Федеральном собрании Во время пленарного заседания Совета Федерации было принято решение о прекращении участия представителей России в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ).
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