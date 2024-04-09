Опасность заражения: Птичий грипп — смертельный вирус-мутант, способный передаться на человека Ирэн ОрлонскаяПо информации, полученной от Всемирной организации здравоохранения, выявлен риск возникновения спорадических инфекций у человека в результате контакта с инфицированными животными или загрязненной окружающей средой.
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