Опасность заражения: Птичий грипп — смертельный вирус-мутант, способный передаться на человека Ирэн ОрлонскаяПо информации, полученной от Всемирной организации здравоохранения, выявлен риск возникновения спорадических инфекций у человека в результате контакта с инфицированными животными или загрязненной окружающей средой.