Финансист Ахмадеев рассказал о льготах для пенсионеров по некоторым налогам

Российские пенсионеры могут быть освобождены от уплаты некоторых налогов, передает «Прайм».Об этом в ходе беседы с корреспондентами агентства сообщил доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Равиль Ахмадеев.