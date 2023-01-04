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Финансист Ахмадеев рассказал о льготах для пенсионеров по некоторым налогам

Финансист Ахмадеев рассказал о льготах для пенсионеров по некоторым налогам

Российские пенсионеры могут быть освобождены от уплаты некоторых налогов, передает «Прайм».Об этом в ходе беседы с корреспондентами агентства сообщил доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Равиль Ахмадеев.

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