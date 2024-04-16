На Западе удивлены скоростью восстановления российских НПЗ после украинских ударов

Накануне американское агентство Reuters опубликовало любопытный материал, в котором были отображены цифры, касающиеся последствий ударов украинских БПЛА-камикадзе по российским нефтеперерабатывающим заводам.
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