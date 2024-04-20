Депутат Чепа: Украина ничего не добьется ударами по энергетическим объектам РФ

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с изданием «Лента» заявил, что киевский режим не сможет добиться желаемого эффекта при помощи атак дронами по российским энергетическим объектам.
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