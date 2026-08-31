Олигарх Ермолаев рассказал о состоянии жены и сына после теракта в Монако

58-летний украинский олигарх, предполагаемый владелец сети мошеннических колл-центров Вадим Ермолаев, дал интервью, в котором рассказал, как чувствуют себя его избранница Анна Насобина и их 13-летний сын спустя два месяца после теракта в Монако.
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