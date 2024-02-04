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Суд ООН решил рассмотреть иск Украины к России, поданный из-за слов Путина о «геноциде» в Донбассе

Автор фото, EPA Международный суд ООН в Гааге решил принять к рассмотрению иск Украины к России. Киев обвинял Москву в попытке использовать утверждения о якобы имевшем месте геноциде русскоязычного населения в Донбассе как повод для развязывания войны.

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